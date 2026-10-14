Bomenkap toegestaan in Macharen en Deursen-Dennenburg

Burgemeester en wethouders van Oss hebben toestemming gegeven voor het kappen van gewone essen aan de Hoogoordstraat in Macharen en de Langelsestraat in Deursen-Dennenburg. De vergunning is op 12 oktober 2026 verstuurd.

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De omgevingsvergunning gaat pas vier weken na verzending in. Tot die tijd mag er nog geen uitvoering worden gegeven aan de bomenkap. Gemeente Oss benadrukt dat stukken met betrekking tot deze vergunning op afspraak ingezien kunnen worden bij de afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving.