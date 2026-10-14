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Ontheffing voor TV De Schans in Geertruidenberg

TV De Schans in Geertruidenberg heeft ontheffing gekregen voor langere schenk- en openingstijden op 24 oktober en 7 november.

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Op beide data mag de tennisvereniging vanaf zeven uur ’s avonds de deuren openen en drank schenken vanaf acht uur ’s avonds. De sluitingstijd is vastgesteld op twee uur ’s nachts.

De evenementen vinden plaats op het terrein van TV De Schans aan Schuttersveld 7 in Geertruidenberg.

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