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Bezwaar tegen nieuwbouw en opslagbunker besproken in Geertruidenberg
Op woensdag 21 oktober behandelt de bezwaarschriftencommissie in Geertruidenberg bezwaren tegen twee bouwprojecten.
Tijdens de hoorzitting worden bezwaren besproken tegen de nieuwbouw van 29 appartementen aan de Barbeelweg in Raamsdonksveer en tegen de bouw van een opslagbunker aan de Centraleweg in Geertruidenberg. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis om half zes ’s avonds.
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