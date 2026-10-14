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Oliebollen tijdens carnaval op het Schonckplein in Geertruidenberg
D’n Oliebollenbakkerij heeft toestemming gekregen om van zaterdag 6 februari tot dinsdag 9 februari 2027 een standplaats te hebben op het Schonckplein in Geertruidenberg tijdens carnaval.
De kraam zal dagelijks geopend zijn van tien uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags. Het gaat om een incidentele standplaatsvergunning, speciaal voor de carnavalsperiode.
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