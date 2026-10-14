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Nieuwe serre op Markt 1 in Geertruidenberg toegestaan

De gemeente Geertruidenberg heeft toestemming gegeven voor het vervangen van aanbouwen en bijgebouwen door een nieuwe serre op Markt 1.

Gevonden voor jou

De vergunning is verleend voor bouwactiviteiten en werkzaamheden aan een rijksmonument. Het gaat om een nieuwe serre op de locatie Markt 1. Bij dit soort projecten worden specifieke eisen gesteld vanwege de monumentale waarde van het pand.

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