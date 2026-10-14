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Circus Barani komt naar Raamsdonksveer in november

Nationaal Circus Barani heeft een vergunning gekregen voor voorstellingen op de Kloosterweg in Raamsdonksveer. Het circus treedt op van 4 tot en met 8 november en van 11 tot en met 15 november.

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Het evenement omvat verschillende activiteiten, zoals het ophangen van borden en spandoeken, het produceren van geluid en het organiseren van recreatief nachtverblijf buiten reguliere kampeerterreinen. Ook is er toestemming verleend voor het optreden op zondag, ondanks de regels van de Zondagswet.

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