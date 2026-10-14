Nieuw elektriciteitsstation gepland in Nieuw-Vossemeer

De gemeente Steenbergen wil een perceel in Nieuw-Vossemeer verkopen aan Enexis Netbeheer B.V. Het gaat om een stuk grond van 18 vierkante meter, bedoeld voor de bouw van een nieuw elektriciteitsstation.

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Enexis is de aangewezen netbeheerder voor deze locatie en verantwoordelijk voor het onderhoud en de veiligheid van het energienet. Het nieuwe transformatorstation is nodig om de belasting in de omgeving beter te verdelen en de laagspanningsverbetering van het elektriciteitsnet in Steenbergen te realiseren.