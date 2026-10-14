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Showroom bij garagebedrijf in Leende mag worden gebouwd
De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor de bouw van een showroom bij een garagebedrijf aan de Valkenswaardseweg in Leende.
De showroom komt bij een bestaand garagebedrijf op de Valkenswaardseweg. De vergunning valt onder het onderdeel 'bouwen' in het omgevingsplan. Het besluit is vanaf 13 oktober 2026 zes weken in te zien op het gemeentehuis.
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