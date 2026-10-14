Gemeente Moerdijk stelt nieuwe subsidie voor vrijwilligersorganisaties vast

De gemeente Moerdijk heeft nieuwe regels vastgesteld voor basissubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Deze subsidieregels stimuleren activiteiten die de sociale basis en het verenigingsleven versterken.

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De basissubsidies zijn bedoeld voor activiteiten die passen binnen de statutaire doelen van vrijwilligersorganisaties. Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van het aantal actieve leden en de categorie van de organisatie, zoals sportverenigingen, jeugdorganisaties of ouderenverenigingen. Vrijwilligersorganisaties kunnen jaarlijks een aanvraag indienen tussen 1 januari en 1 november voorafgaand aan het subsidiejaar.

De regeling treedt in werking een dag na publicatie en vervangt de vorige regels die sinds juni 2026 van kracht waren. Subsidies worden direct vastgesteld door burgemeester en wethouders.