Moerdijk geeft groen licht voor woningbouw in drie dorpen

De gemeenteraad van Moerdijk heeft op 17 september het omgevingsplan voor de kernen Langeweg, Noordhoek en Klundert aangepast. Hierdoor kunnen op drie locaties in deze dorpen in totaal 47 nieuwe woningen worden gebouwd.

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In Langeweg komen op het terrein van de voormalige Mariaschool 12 sociale woningen, waarvan 6 koop- en 6 huurwoningen. Noordhoek krijgt 8 rijwoningen en 4 patiowoningen in het noordwesten van het dorp. In Klundert wordt op de plek van de oude Coconschool een appartementencomplex met 23 woningen gerealiseerd. Deze bouwplannen sluiten aan bij de woonvisie van de gemeente Moerdijk en moeten bijdragen aan het oplossen van de woningnood.