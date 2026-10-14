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101 bomen in Deurne krijgen kapvergunning met herplantplicht

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor het kappen van 101 bomen. Het gaat om verschillende locaties in de hele gemeente. Er geldt een verplichting om nieuwe bomen terug te planten.

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De vergunning betreft de activiteit ‘omgevingsplanactiviteit’, wat inhoudt dat bomen worden gekapt volgens regels die in het omgevingsplan staan. Het besluit is genomen op 12 oktober 2026. De herplantplicht betekent dat er op of nabij de locaties nieuwe bomen moeten worden geplant.

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