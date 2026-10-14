Nieuwe regels voor evenementenlocaties in Deurne

De gemeente Deurne heeft besloten dat vijf locaties voortaan alleen met een evenementenvergunning gebruikt mogen worden. Dit geldt voor onder andere het Martinetplein, het kerkplein in Zeilberg en het kasteelpark.

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Naast het Martinetplein, het kerkplein in Zeilberg en het kasteelpark, vallen ook De Markt in Deurne en Liessel onder deze nieuwe regels. De locaties hebben verschillende maximale bezoekersaantallen en geluidscategorieën. Zo mogen er op sommige plekken slechts twee evenementendagen per jaar met geluidscategorie 2 plaatsvinden. Voor het kasteelpark gelden extra voorwaarden om schade aan het terrein en de historische waarden te voorkomen.