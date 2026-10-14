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Best verleent ontheffing sluitingstijden op drie zondagen in 2027
Burgemeester en wethouders van Best hebben een ontheffing verleend voor afwijkende openingstijden op drie zondagen in 2027. Het gaat om 29 maart, 6 mei en 17 mei. De locatie van de ontheffing is Zandstraat 15.
De ontheffing betreft een uitzondering op de Winkeltijdenwet, waardoor de normale openingstijden niet gelden. De gemeente heeft het besluit op 12 oktober 2026 genomen. De betrokken locatie, Zandstraat 15, ligt in Best.
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