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Stroomstoring in Loon op Zand, herstel verwacht rond kwart voor twaalf

Aangepast

De stroomstoring in Loon op Zand is ingetrokken. Het is niet bekend of de storing daadwerkelijk voorbij is en wat de oorzaak was.

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De netbeheerder heeft de melding van een stroomstoring in Loon op Zand van zijn website gehaald. Er is geen informatie beschikbaar over het aantal getroffen adressen of de duur van de storing.

De storing begon vanochtend om kwart voor negen en betrof het postcodegebied 5175. De oorzaak van de storing is nog niet bekend en wordt nog onderzocht.

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