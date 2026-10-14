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Nieuwe uitweg toegestaan naast de Molenstraat 11 in Helvoirt
De gemeente Vught heeft toestemming gegeven voor een uitweg naast de Molenstraat 11 in Helvoirt. De vergunning is op 6 oktober 2026 verzonden.
De nieuwe uitweg komt op een perceel in Helvoirt, dat naast het adres Molenstraat 11 ligt. Met deze toestemming kan het perceel worden aangepast om toegang te geven tot de weg.
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