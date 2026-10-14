Advertentie
Uitbreiding woning aan Wildemanstraat in Oisterwijk goedgekeurd
De gemeente Oisterwijk heeft een vergunning verleend voor een uitbreiding aan de achterzijde van een woning aan de Wildemanstraat.
Het gaat om een bouwactiviteit die zowel technisch als volgens het omgevingsplan is goedgekeurd. De vergunning is op 8 oktober 2026 verzonden aan de aanvrager. Het besluit is direct van kracht.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie