Uitbreiding woning aan Wildemanstraat in Oisterwijk goedgekeurd

De gemeente Oisterwijk heeft een vergunning verleend voor een uitbreiding aan de achterzijde van een woning aan de Wildemanstraat.

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Het gaat om een bouwactiviteit die zowel technisch als volgens het omgevingsplan is goedgekeurd. De vergunning is op 8 oktober 2026 verzonden aan de aanvrager. Het besluit is direct van kracht.