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Uitbreiding woning aan Wildemanstraat in Oisterwijk goedgekeurd

De gemeente Oisterwijk heeft een vergunning verleend voor een uitbreiding aan de achterzijde van een woning aan de Wildemanstraat.

Gevonden voor jou

Het gaat om een bouwactiviteit die zowel technisch als volgens het omgevingsplan is goedgekeurd. De vergunning is op 8 oktober 2026 verzonden aan de aanvrager. Het besluit is direct van kracht.

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