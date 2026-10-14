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Oisterwijk staat verhoging dak en twee dakkapellen toe

De gemeente Oisterwijk heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van een woning aan de Rietstraat. Het gaat om het verhogen van de nok en het plaatsen van twee dakkapellen.

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De aanvraag is goedgekeurd en heeft betrekking op bouwtechnische activiteiten en het omgevingsplan. Het besluit is eerder deze maand verzonden naar de aanvrager en treedt direct in werking.

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