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Sinterklaasintocht keert terug in Alphen

De Sinterklaasintocht in Alphen heeft een vergunning gekregen voor de komende jaren. Dit jaar vindt het evenement plaats op 15 november van één tot vijf uur ’s middags.

Gevonden voor jou

De intocht wordt gehouden in de Heuvelstraat en op het Binckplein. De meerjarige vergunning is verleend voor de periode van 2026 tot en met 2029, waardoor het evenement daar jaarlijks kan terugkeren.

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