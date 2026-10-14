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Lengtebeperking ingesteld op Kerzelseweg in Galder

Op de Kerzelseweg in Galder geldt voortaan een lengtebeperking van 8 meter voor voertuigen. Dit besluit is genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren en schade aan trottoirs en afschermpalen te voorkomen.

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De maatregel geldt specifiek voor twee afslaande bewegingen op de kruising van de Galderseweg en Kerzelseweg. Uit onderzoek blijkt dat voertuigen langer dan 8 meter onvoldoende ruimte hebben om deze bochten veilig te nemen. Hierdoor raken ze vaak trottoirs en afschermpalen, wat zorgt voor schade en gevaar voor voetgangers.

Verkeer dat de overige richtingen wil gebruiken, blijft ongehinderd doorgang vinden. Met deze lengtebeperking wil de gemeente Alphen-Chaam de veiligheid op de weg en de bescherming van voetgangers waarborgen.

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