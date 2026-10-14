Nieuwe verkeersborden geplaatst bij pad in Alphen

De gemeente Alphen-Chaam heeft een verkeersbesluit genomen voor het pad tussen de Stationsstraat en de Tempeliersdreef in Alphen. Het besluit zorgt voor duidelijkheid over het gebruik van de weg voor voetgangers en gemotoriseerd verkeer.

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Op het zuidelijke deel van het pad is het verkeersbord G7 (voetpad) verwijderd en vervangen door het bord L08 (doodlopende weg) met een onderbord waarop staat "uitgezonderd voetgangers". Halverwege het pad is een nieuw verkeersbord G7 geplaatst, waarmee het noordelijke deel van het pad exclusief voetgangersgebied blijft.

Het besluit volgt op signalen dat de oude bebording onduidelijkheid veroorzaakte over welke verkeersdeelnemers toegang hadden tot de weg. De gemeente benadrukt dat het pad niet bedoeld is als doorgaande route voor gemotoriseerd verkeer en dat de verkeersluizen dit fysiek onmogelijk maken. Voor voetgangers blijft een volledige doorgang tussen de Stationsstraat en de Tempeliersdreef bestaan.