Uden: bestemmingsplan Park Maashorst Kamer 4 vastgesteld

De gemeenteraad van Maashorst heeft het bestemmingsplan voor Park Maashorst Kamer 4 in Uden gewijzigd vastgesteld. Dit maakt de bouw van maximaal 120 woningen mogelijk, waaronder projectmatige woningbouw, vrije kavels en een bijzondere woonvorm.

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Het plangebied ligt aan de Erphoevenweg en sluit aan op eerdere woongebieden binnen Park Maashorst. Bij de vaststelling zijn enkele wijzigingen doorgevoerd, zoals een spuitvrije zone en verbeteringen in de situering van parkeerplaatsen. Deze aanpassingen kwamen tot stand na participatie met omwonenden.