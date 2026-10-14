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Horecavergunning verleend aan Brownies & DownieS in Uden

De burgemeester van Maashorst heeft toestemming gegeven voor een horecavergunning voor Brownies & DownieS aan het Brabantplein in Uden.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 8 oktober 2026 verleend en geeft het horecabedrijf toestemming om alcohol te schenken en te exploiteren volgens de regels van de gemeente Maashorst en de Alcoholwet. Brownies & DownieS is gevestigd op het Brabantplein, een drukbezochte locatie in Uden.

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