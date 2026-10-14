Navigatie overslaan
Ontdek

Mobiele kraan en vrachtwagen met oplegger op 22 oktober in Bergeijk

Op 22 oktober komt een mobiele kraan en vrachtwagen met oplegger tijdelijk op de Beisterveldenweg in Bergeijk. Dit gebeurt tussen zeven uur ’s ochtends en elf uur.

Gevonden voor jou

De kraan en vrachtwagen worden geplaatst ter hoogte van Beisterveldenweg 24. De gemeente Bergeijk heeft hiervoor toestemming gegeven op 12 oktober. Het gaat om gebruik van de openbare ruimte.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Bergeijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.