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Mobiele kraan en vrachtwagen met oplegger op 22 oktober in Bergeijk
Op 22 oktober komt een mobiele kraan en vrachtwagen met oplegger tijdelijk op de Beisterveldenweg in Bergeijk. Dit gebeurt tussen zeven uur ’s ochtends en elf uur.
De kraan en vrachtwagen worden geplaatst ter hoogte van Beisterveldenweg 24. De gemeente Bergeijk heeft hiervoor toestemming gegeven op 12 oktober. Het gaat om gebruik van de openbare ruimte.
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