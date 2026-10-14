Riethoven: Woninguitbreiding en carport krijgen groen licht

In Riethoven is toestemming verleend om een woning uit te breiden en een carport te bouwen. De gemeente Bergeijk heeft het besluit op 12 oktober verzonden.

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De vergunning maakt het mogelijk om af te wijken van de regels in het omgevingsplan. Dit type toestemming, ook wel buitenplanse toestemming genoemd, wordt verleend als een aanvraag niet binnen de standaardregels past. Het gaat om werkzaamheden aan een woning aan de Boekweitstraat in Riethoven.