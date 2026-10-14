Navigatie overslaan
Ontdek

Batterij en hekwerk krijgen groen licht in Rijen

De gemeente Gilze en Rijen heeft toestemming gegeven voor de bouw van een EOS batterij en een hekwerk op de Markiezenbaan in Rijen.

Gevonden voor jou

De EOS batterij is een opslagsysteem dat elektriciteit kan bewaren voor later gebruik. Het bijbehorende hekwerk is deels vergunningvrij, wat betekent dat hiervoor geen volledige toestemming nodig was. Het besluit is op 12 oktober 2026 verzonden door het college van burgemeester en wethouders.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Gilze en Rijen

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.