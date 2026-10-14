Batterij en hekwerk krijgen groen licht in Rijen

De gemeente Gilze en Rijen heeft toestemming gegeven voor de bouw van een EOS batterij en een hekwerk op de Markiezenbaan in Rijen.

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De EOS batterij is een opslagsysteem dat elektriciteit kan bewaren voor later gebruik. Het bijbehorende hekwerk is deels vergunningvrij, wat betekent dat hiervoor geen volledige toestemming nodig was. Het besluit is op 12 oktober 2026 verzonden door het college van burgemeester en wethouders.