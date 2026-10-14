Bouw van 20 sociale huurwoningen in Haarsteeg gepland

De gemeente Heusden heeft een ontwerpvergunning goedgekeurd voor de bouw van twintig sociale huurwoningen aan de Pater van den Elsenstraat 25a in Haarsteeg. Deze woningen zijn bedoeld voor senioren en komen op de plek van het oude buurthuis 'de Haarstek'.

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Het plan wijkt af van de regels uit het omgevingsplan, waardoor een speciale vergunning nodig is. De locatie is kadastraal bekend onder sectie N in de gemeente Vlijmen. Vanaf 15 oktober liggen de ontwerpvergunning en bijbehorende stukken zes weken ter inzage, zowel digitaal als in het gemeentehuis in Vlijmen.