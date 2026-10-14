Navigatie overslaan
Ontdek

Tijdelijke tent voor opslag toegestaan in Waalwijk

Het college van Waalwijk heeft toestemming gegeven voor het tijdelijk plaatsen van een tent voor opslag aan de Vijzelweg 9. Het gaat om een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan.

Gevonden voor jou

De vergunning is verleend en bekendgemaakt door de gemeente Waalwijk. De tent zal dienen als tijdelijke opslag op de genoemde locatie. Het betreft een activiteit die valt onder de categorie bouw volgens het omgevingsplan.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Waalwijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.