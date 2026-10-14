Tijdelijke tent voor opslag toegestaan in Waalwijk

Het college van Waalwijk heeft toestemming gegeven voor het tijdelijk plaatsen van een tent voor opslag aan de Vijzelweg 9. Het gaat om een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan.

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De vergunning is verleend en bekendgemaakt door de gemeente Waalwijk. De tent zal dienen als tijdelijke opslag op de genoemde locatie. Het betreft een activiteit die valt onder de categorie bouw volgens het omgevingsplan.