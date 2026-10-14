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Snelweg A16 tot twee uur dicht richting het zuiden na ongeluk bij Breda

Aangepast
A16 dicht vanuit Breda (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
A16 dicht vanuit Breda (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).

De A16 richting het zuiden is woensdagochtend dicht vanaf Breda-West na een ongeluk.  Rijkswaterstaat verwacht dat de weg pas om twee uur woensdagmiddag weer open kan.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Er zijn schermen geplaatst rond de plek van van het ongeval. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. 

Op het knooppunt Princeville is ook de verbindingsweg vanaf de Belgische grens naar de A58 richting Roosendaal dicht.

Omleiding
Rond elf uur is de omleiding aangepast. Verkeer moet vanaf knooppunt Klaverpolder over de A17 en A58 rijden.

Het verkeer werd aanvankelijk vanaf knooppunt Zonzeel omgeleid. Verkeer richting Antwerpen moest toen nog omrijden via de A59, A27 en A58.

  • A16 dicht vanuit Breda (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
    A16 dicht vanuit Breda (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
  • A16 dicht vanuit Breda (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
  • A16 dicht vanuit Breda (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).

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