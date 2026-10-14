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Kruispunt Weteringweg wordt voorrangskruispunt in Waalwijk

Het kruispunt Weteringweg en Valkenvoortweg in Waalwijk heeft een nieuwe inrichting gekregen. Door de verbreding van de verkeersbrug wordt het kruispunt voortaan een voorrangskruispunt.

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Verkeer op de Weteringweg krijgt voorrang op verkeer dat van de Valkenvoortweg komt. Ook fietsers die de rijbaan oversteken, vallen onder deze nieuwe voorrangsregeling. De aanpassing is nodig omdat de verbrede brug de snelheid van het verkeer verhoogt. Dit moet zorgen voor meer veiligheid en een betere doorstroming.

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