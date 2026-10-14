Julianalaan in Waalwijk krijgt lagere snelheidslimiet

Het college van Waalwijk heeft besloten om de maximumsnelheid op een zijweg van de Julianalaan te verlagen naar 30 kilometer per uur. Het gaat om de weg richting de tennis- en padelclub. De maatregel moet de verkeersveiligheid verbeteren.

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De zijstraat van de Julianalaan is smal en ligt in een gebied waar honden los mogen lopen. De huidige maximumsnelheid van 50 kilometer per uur zorgt in combinatie met de inrichting van de weg en de aanwezigheid van loslopende honden voor onveilige situaties. Door de snelheid te verlagen, ontstaat meer overzicht voor weggebruikers en voetgangers.

Verkeersborden worden geplaatst op de kruising van de Julianalaan en de zijstraat en bij de poort van de sportclub. De politie heeft ingestemd met het besluit, dat aansluit bij het principe van duurzaam veilig verkeer.