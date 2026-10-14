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IJsmarkt op de Markt in Oosterhout krijgt groen licht
De gemeente Oosterhout heeft toestemming gegeven voor de IJsmarkt op de Markt. Het evenement vindt plaats van 5 december 2026 tot en met 3 januari 2027.
De IJsmarkt wordt georganiseerd op de Markt in Oosterhout. Gedurende een maand kunnen bezoekers genieten van activiteiten en winterse sfeer. De vergunning is verleend door de gemeente, waarmee het evenement officieel doorgang kan vinden.
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