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IJsmarkt op de Markt in Oosterhout krijgt groen licht

De gemeente Oosterhout heeft toestemming gegeven voor de IJsmarkt op de Markt. Het evenement vindt plaats van 5 december 2026 tot en met 3 januari 2027.

Gevonden voor jou

De IJsmarkt wordt georganiseerd op de Markt in Oosterhout. Gedurende een maand kunnen bezoekers genieten van activiteiten en winterse sfeer. De vergunning is verleend door de gemeente, waarmee het evenement officieel doorgang kan vinden.

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