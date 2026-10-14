Drongelens Kanaalweg Waalwijk officieel ingericht voor verkeer
De gemeente Waalwijk heeft een verkeersbesluit genomen voor de Drongelens Kanaalweg. Deze nieuwe weg wordt ingericht als gebiedsontsluitingsweg met gescheiden rijbanen. De maximumsnelheid is vastgesteld op 50 km/h binnen de bebouwde kom en 80 km/h erbuiten.
De Drongelens Kanaalweg speelt een belangrijke rol in de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. Het doel is een betere bereikbaarheid van woonwijken en bedrijventerreinen en een veilige doorstroming van verkeer. Langzaam verkeer zoals (brom-)fietsers en tractoren wordt geweerd van delen van de weg. Bovendien worden bushaltes geplaatst en vrijliggende fietspaden aangelegd bij het industrieterrein.
Bij de aansluiting op de A59 wordt tijdelijk een rotonde ingericht waar verkeer op de rotonde voorrang krijgt. De snelheid bij de rotonde wordt beperkt tot maximaal 30 km/h vanwege werkzaamheden. Verkeerslichten en borden regelen de doorstroming op verschillende kruispunten langs de weg.
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