Navigatie overslaan
Ontdek

Gezondheidscentrum en sociale huurwoningen komen in Hapert

De gemeente Bladel heeft toestemming gegeven voor de bouw van een gezondheidscentrum en 30 sociale huurwoningen aan Alexanderhof in Hapert.

Gevonden voor jou

Het project omvat zowel een medisch centrum als betaalbare woningen op het adres Alexanderhof 5 en 7A in Hapert. De vergunning werd op 7 oktober 2026 verleend. De bouw kan zorgen voor veranderingen in de directe omgeving.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Bladel

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.