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Gezondheidscentrum en sociale huurwoningen komen in Hapert
De gemeente Bladel heeft toestemming gegeven voor de bouw van een gezondheidscentrum en 30 sociale huurwoningen aan Alexanderhof in Hapert.
Het project omvat zowel een medisch centrum als betaalbare woningen op het adres Alexanderhof 5 en 7A in Hapert. De vergunning werd op 7 oktober 2026 verleend. De bouw kan zorgen voor veranderingen in de directe omgeving.
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