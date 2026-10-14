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Vergunning voor nieuwbouw 2-onder-1-kapwoningen in Netersel

De gemeente Bladel heeft toestemming gegeven voor de bouw van twee 2-onder-1-kapwoningen aan de Fons van der Heijdenstraat in Netersel.

Gevonden voor jou

Het gaat om nieuwbouwwoningen op de adressen 22, 22A en 22B. De vergunning is verleend op 7 oktober 2026. Hiermee wordt ruimte geboden voor uitbreiding in het dorp Netersel.

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