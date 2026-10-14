Advertentie
Onderhoudsloods mag worden gebouwd aan Aviolandalaan in Hoogerheide
De gemeente Woensdrecht heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een onderhoudsloods op de Aviolandalaan 37 in Hoogerheide.
De vergunning is op 12 oktober verzonden en geldt voor een onderhoudsloods met kenmerk P0090. Het gaat om een loods op het adres Aviolandalaan 37, postcode 4631 RV. De locatie ligt in Hoogerheide.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie