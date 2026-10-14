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Onderhoudsloods mag worden gebouwd aan Aviolandalaan in Hoogerheide

De gemeente Woensdrecht heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een onderhoudsloods op de Aviolandalaan 37 in Hoogerheide.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 12 oktober verzonden en geldt voor een onderhoudsloods met kenmerk P0090. Het gaat om een loods op het adres Aviolandalaan 37, postcode 4631 RV. De locatie ligt in Hoogerheide.

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