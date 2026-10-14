Zittingsavonden Haps 2027 krijgen vergunning

Voor de Zittingsavonden in Haps op 8 en 9 januari 2027 is een evenementenvergunning verleend. Het evenement vindt plaats op Beerseweg 2 in Haps.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft op 7 oktober 2026 besloten de vergunning te verlenen. De Zittingsavonden zijn een jaarlijks terugkerend evenement in Haps waarbij de locatie aan de Beerseweg 2 het decor vormt.