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Zittingsavonden Haps 2027 krijgen vergunning

Voor de Zittingsavonden in Haps op 8 en 9 januari 2027 is een evenementenvergunning verleend. Het evenement vindt plaats op Beerseweg 2 in Haps.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft op 7 oktober 2026 besloten de vergunning te verlenen. De Zittingsavonden zijn een jaarlijks terugkerend evenement in Haps waarbij de locatie aan de Beerseweg 2 het decor vormt.

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