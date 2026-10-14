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Bedrijfsruimte gepland op De Hork in Cuijk

Er is een aanvraag gedaan om een nieuwe bedrijfsruimte te bouwen op De Hork in Cuijk. Het verzoek kwam binnen op 9 oktober en wordt door de gemeente Land van Cuijk beoordeeld.

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De plannen omvatten zowel het bouwen van de bedrijfsruimte als het afwijken van bepaalde regels in het Omgevingsplan. Het proces verloopt volgens de gebruikelijke stappen, waarbij de gemeente binnen acht weken een besluit neemt. Deze termijn kan worden verlengd tot maximaal veertien weken.

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