Vergunning verleend voor kamergewijze verhuur in Maarheeze

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor kamergewijze verhuur aan de Kerkstraat in Maarheeze.

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Het gaat om een ontheffing voor kamergewijze verhuur op het adres Kerkstraat 2. Het besluit is genomen op 8 oktober 2026 en betreft een buitenplanse activiteit, wat betekent dat het afwijkt van de standaard regels in het omgevingsplan.