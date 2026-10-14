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Vergunning verleend voor kamergewijze verhuur in Maarheeze

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor kamergewijze verhuur aan de Kerkstraat in Maarheeze.

Gevonden voor jou

Het gaat om een ontheffing voor kamergewijze verhuur op het adres Kerkstraat 2. Het besluit is genomen op 8 oktober 2026 en betreft een buitenplanse activiteit, wat betekent dat het afwijkt van de standaard regels in het omgevingsplan.

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