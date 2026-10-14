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Woonhuis in Budel mag worden verbouwd en uitgebreid
De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis aan de Maarheezerweg in Budel.
De vergunning betreft zowel technische bouwactiviteiten als bouw volgens het omgevingsplan. Het besluit is op 8 oktober 2026 genomen. Het woonhuis aan de Maarheezerweg kan door de eigenaar nu worden aangepast en uitgebreid.
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