Woonhuis in Budel mag worden verbouwd en uitgebreid

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis aan de Maarheezerweg in Budel.

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De vergunning betreft zowel technische bouwactiviteiten als bouw volgens het omgevingsplan. Het besluit is op 8 oktober 2026 genomen. Het woonhuis aan de Maarheezerweg kan door de eigenaar nu worden aangepast en uitgebreid.