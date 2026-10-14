Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Cuijk

De stroomstoring in Cuijk is gisterenmiddag opgelost. Minder dan 25 adressen zaten vanaf kwart voor twee zonder stroom.

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De storing begon gisterenmiddag om kwart voor twee en was binnen een minuut verholpen. De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht door de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio.