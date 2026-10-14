Advertentie
Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Cuijk
• Aangepast
De stroomstoring in Cuijk is gisterenmiddag opgelost. Minder dan 25 adressen zaten vanaf kwart voor twee zonder stroom.
De storing begon gisterenmiddag om kwart voor twee en was binnen een minuut verholpen. De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht door de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio.
Het ging om minder dan 25 getroffen adressen in postcodegebied 5432. Cuijk ligt in de gemeente Land van Cuijk.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie