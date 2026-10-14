Stroomstoring treft Hedikhuizen: minder dan 25 adressen

De stroomstoring in Hedikhuizen is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds vanochtend zonder stroom. De storing begon om drie over negen en was verholpen om kwart over tien.

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In Hedikhuizen, een dorp in de gemeente Heusden, heeft vanochtend een stroomstoring plaatsgevonden. De storing trof minder dan 25 adressen in postcodegebied 5257. De oorzaak van het probleem wordt nog onderzocht door de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de stroomkabels en leidingen in de regio.

De stroomstoring begon om drie over negen en was binnen ruim een uur verholpen, om kwart over tien. Eerder verwachtte de netbeheerder dat de storing tot kwart voor één zou duren, maar dit bleek sneller te kunnen worden opgelost.