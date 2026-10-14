Advertentie
Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Vught
• Aangepast
De stroomstoring in Vught is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten gisteren kort zonder stroom.
De storing begon op dinsdagavond om tien over half zes en was na twee minuten alweer verholpen. De oorzaak van de storing is nog niet bekend, volgens de netbeheerder wordt hier onderzoek naar gedaan.
Het betrof adressen in postcodegebied 5263. De storing werd eerder verwacht tot negen uur ’s avonds te duren, maar was dus veel sneller opgelost.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie