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Stroomstoring treft minder dan 100 adressen in Oudenbosch

Aangepast

De stroomstoring in Oudenbosch is opgelost. Minder dan 100 adressen zaten zonder stroom sinds gistermiddag. De storing begon om vijf over één en was om zeven uur 's avonds verholpen.

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De oorzaak van de storing in Oudenbosch is nog niet bekend. De netbeheerder onderzoekt wat er precies is misgegaan. Het probleem trof postcodegebied 4731 en duurde bijna zes uur.

Oudenbosch, onderdeel van de gemeente Halderberge, heeft nu weer een volledig werkend stroomnet.

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