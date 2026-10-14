Bijeenkomst Traffic Chart in Raamsdonksveer

Op 2 november vindt in Raamsdonksveer een bijeenkomst plaats over Traffic Chart, een programma voor het maken van verkeersplannen en plattegronden.

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Evenementenorganisaties moeten in de toekomst zelf een verkeersplan en plattegrond opstellen. Om hen daarbij te helpen, organiseert de gemeente Geertruidenberg een informatiebijeenkomst over Traffic Chart. Dit gratis programma is eenvoudig te gebruiken en helpt bij het ontwerpen van een duidelijk verkeersplan.

Tijdens de bijeenkomst geeft Martijn Hulshof uitleg over het gebruik van Traffic Chart. Daarnaast zijn er een verkeersadviseur en vergunningsverleners van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden. De bijeenkomst biedt zo praktische ondersteuning voor de voorbereiding van evenementen.

Locatie en tijd

De bijeenkomst vindt plaats op 2 november 2026, van zeven uur tot negen uur ’s avonds. De locatie is Theek 5 aan de Keizersdijk 30 in Raamsdonksveer. Na de presentatie is er gelegenheid om onder het genot van een drankje ervaringen te delen en te netwerken met andere organisaties.

Evenementenorganisaties kunnen zich aanmelden tot en met 23 oktober. Voor meer informatie over aanmelden wordt verwezen naar de gemeente Geertruidenberg.