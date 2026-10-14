Oude Haven in Raamsdonksveer krijgt vorm

De ontwikkeling van het voormalige havengebied in Raamsdonksveer is in volle gang. Donderdag onthulde de gemeente Geertruidenberg het bouwbord voor het project Oude Haven. Het gebied wordt een nieuwe woonplek aan het water met 52 duurzame woningen.

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Het bouwbord voor de Oude Haven markeert een belangrijke mijlpaal in het project. Het gebied, waar vroeger het dorpshuis De Haven en het politiebureau stonden, ondergaat een grote transformatie. De woningen worden aardgasvrij en energiezuinig, met extra aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Regenwater wordt straks opgevangen in een natuurlijk systeem dat de beplanting in het gebied ondersteunt. Daarnaast zorgen bomen en ander groen voor schaduw, verkoeling en een aangename leefomgeving. Volgens wethouder Bart van Strien speelt het project een belangrijke rol in het aanpakken van de grote woningbehoefte in de regio.

Woningen met KoopStart-regeling

Bijzonder aan het project is dat sommige woningen via een KoopStart-regeling worden aangeboden. Kopers krijgen een korting op de marktwaarde, waardoor de aankoopprijs lager is en de woningen beter betaalbaar worden. De 27 koopappartementen zijn al verkocht, terwijl 7 rijwoningen en 2 twee-onder-een-kapwoningen binnenkort opnieuw in de verkoop gaan.

Raamsdonksveer krijgt met dit project niet alleen nieuwe woningen, maar ook een duurzaam en toekomstgericht woongebied. Het project biedt nieuwe kansen voor mensen die op zoek zijn naar een betaalbare woning aan het water.