Geertruidenberg informeert over langer zelfstandig wonen

In Geertruidenberg zijn onlangs bijeenkomsten gehouden over langer zelfstandig wonen. Thuisvester en de gemeente gaven informatie over hoe inwoners zich hierop kunnen voorbereiden. Onderwerpen waren onder andere woningen zonder trappen en hulpdiensten zoals Automaatje. De bijeenkomsten moesten inwoners bewust maken van het belang van tijdige actie.

Gevonden voor jou

Steeds meer mensen blijven langer zelfstandig wonen en dat lukt vaak beter met een goede voorbereiding. De gemeente Geertruidenberg en Thuisvester organiseerden daarom meerdere bijeenkomsten om inwoners te informeren over de mogelijkheden. Hierbij werd onder meer gesproken over nultredenwoningen, woningen zonder trappen, en hulpdiensten zoals Automaatje en de Klussendienst.

Ook kwamen initiatieven zoals ‘Raamsdonk voor en met elkaar’ aan bod. Dit project richt zich op het verbinden van inwoners en het bieden van praktische ondersteuning. Volgens de organisatoren is het belangrijk dat mensen al vroeg nadenken over hun woonsituatie, zodat zij op tijd kunnen overstappen naar een woning die beter aansluit bij hun behoeften.

Begin op tijd met inschrijven

Een van de adviezen is om je alvast in te schrijven bij Klik voor Wonen. Dit is een platform waar mensen zich kunnen registreren voor beschikbare woningen, waaronder huizen die geschikt zijn voor senioren of mensen met een beperking. Vroegtijdige inschrijving kan helpen om later eenvoudiger een geschikte woning te vinden.

De gemeente benadrukt dat het aanpassen van de huidige woning ook een optie is. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van traptredes of het installeren van hulpmiddelen. Voor meer informatie over woningaanpassingen kunnen inwoners terecht op de website van de gemeente Geertruidenberg.