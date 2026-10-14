Transportverdeelstation geplaatst achter De Wedert in Valkenswaard

Op woensdag 4 november wordt achter sportcomplex De Wedert in Valkenswaard een transportverdeelstation van Enexis geplaatst. Bezoekers kunnen deze bijzondere hijsoperatie van dichtbij volgen.

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Het transportverdeelstation is 14,5 meter lang en bijna 4 meter breed. Met een grote kraan wordt het station op zijn definitieve plek geplaatst. Dit is een belangrijke stap in het versterken van de energievoorziening in Valkenswaard. Het nieuwe station zorgt voor een toekomstbestendig elektriciteitsnet, essentieel voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke voorzieningen.

Achter sportcentrum De Wedert wordt een speciale kijklocatie ingericht. Van hieruit is de plaatsing goed te volgen. Bezoekers kunnen via de ingang van het sportcentrum en het terras aan de achterzijde naar de kijklocatie. Enexis en de gemeente zijn aanwezig om uitleg te geven over het project en het belang ervan voor Valkenswaard.

Veiligheid voorop

Om de veiligheid te garanderen, wordt iedereen gevraagd de werklocatie uitsluitend via de aangegeven route te benaderen. De kijklocatie bij het zwembad biedt het beste zicht en zorgt ervoor dat de werkzaamheden veilig verlopen voor bezoekers en medewerkers.

De plaatsing vindt plaats op woensdag 4 november tussen acht uur en twaalf uur ’s ochtends. Bij slecht weer of andere omstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. De gemeente houdt geïnteresseerden via haar eigen kanalen op de hoogte van eventuele wijzigingen.