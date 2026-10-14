Fiasco Festival keert terug in ’t Perron

Op zondag 1 november wordt in ’t Perron het Fiasco Festival georganiseerd. Blaaskapellen en dweilorkesten zorgen van twee tot zeven uur voor muziek tijdens dit gratis evenement.

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Het Fiasco Festival vindt plaats in Heeze en heeft een lange geschiedenis. Het evenement is in de jaren 80 ontstaan en wordt dit jaar nieuw leven ingeblazen door blaaskapellenvereniging Double Dutch. De organisatie heeft dit keer gezelschappen uit de regio uitgenodigd om op te treden.

Tijdens het festival zijn optredens te zien van acht verschillende groepen: ’t Strijps kapelleke, Sambuca, de Blue Band, Bloe Noots, de Vlerken, FemmefareValsPlat, ’t Inventielke en Double Dutch. De muzikale acts worden afgewisseld op twee verschillende podia in ’t Perron.

Het Fiasco Festival duurt vijf uur en biedt gratis toegang voor iedereen. Het evenement is bedoeld voor liefhebbers van blaasmuziek en biedt een gezellige middag vol optredens.