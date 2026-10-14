Wecycleweek in Vught: recycle oude apparaten

In Vught kun je tot en met 18 oktober oude elektrische apparaten, lampen en batterijen inleveren bij tien inleverpunten. Dit gebeurt tijdens de Nationale Wecycleweek.

Gevonden voor jou

De Wecycleweek biedt inwoners van Vught de kans om oude spullen op een duurzame manier kwijt te raken. Veel van deze producten bevatten herbruikbare materialen. Van alle ingezamelde elektrische apparaten wordt maar liefst 99 procent opnieuw gebruikt. Dit voorkomt verspilling van grondstoffen en vermindert de noodzaak om nieuwe materialen te winnen.

De actie loopt van 12 tot en met 18 oktober en is bedoeld om bewustwording rondom recyclen te vergroten. Het gaat om kleine elektrische apparaten, batterijen en lampen. Deze producten bevatten vaak waardevolle materialen die na recycling een tweede leven krijgen.

Inleverpunten in Vught

In Vught zijn er tien locaties waar je jouw spullen kunt inleveren. Er is altijd een punt in de buurt, zodat het makkelijk is om mee te doen. Door je spullen te recyclen help je mee aan een duurzame toekomst.

Wil je weten waar je terecht kunt? Kijk op de website van Wecycle voor de exacte locaties bij jou in de buurt.