Tijd gewijzigd voor inloopmoment omgevingsplan Drimmelen

De tijd voor het inloopmoment over de wijziging van het omgevingsplan in Drimmelen is aangepast. Het moment op donderdag 8 oktober 2026 is nu van vier tot zes uur ’s middags.

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In Drimmelen is de tijd voor het inloopmoment over de eerste wijziging van het omgevingsplan aangepast. Het tijdstip op donderdag 8 oktober 2026 is gewijzigd naar vier tot zes uur ’s middags. Het oorspronkelijke avondmoment, van zeven tot negen uur, vervalt.

Het omgevingsplan ligt van 18 september tot en met 30 oktober ter inzage. Tijdens inloopmomenten kunnen inwoners vragen stellen over de voorgestelde wijzigingen. Naast het aangepaste tijdstip blijft het inloopmoment op woensdag 14 oktober 2026 ongewijzigd. Dit moment is tussen tien en twaalf uur ’s ochtends.

De bijeenkomsten zijn zonder aanmelding toegankelijk. De gemeente Drimmelen organiseert deze momenten om inwoners goed te informeren over veranderingen in het omgevingsplan.